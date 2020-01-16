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  4. Fethiye, Hollanda Utrecht Fuarında tanıtılıyor

Fethiye, Hollanda Utrecht Fuarında tanıtılıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 16.01.2020 21:17 | Son Güncelleme

Hollanda’nın Utrecht kentinde bu yıl 50’incisi düzenlenen Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı’nda Fethiye de yerini aldı.Dünya turizm sektörünün Berlin ve Londra’dan sonra Avrupa’daki en büyük buluşma noktalarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Utrecht Seyahat ve Turizm Fuarı, 2020 yılının ilk büyük fuarı olarak 15 Ocak Çarşamba günü ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Hollanda’nın Utrecht kentinde bu yıl 50’incisi düzenlenen Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı’nda Fethiye de yerini aldı.
Dünya turizm sektörünün Berlin ve Londra’dan sonra Avrupa’daki en büyük buluşma noktalarından biri olarak kabul edilen Uluslararası Utrecht Seyahat ve Turizm Fuarı, 2020 yılının ilk büyük fuarı olarak 15 Ocak Çarşamba günü ziyaretçilerine kapılarını açtı. Türkiye, fuarda 20 kurum ve kuruluşun katılımıyla yaklaşık 628 metrekarelik stantla en büyük katılımcı oldu. Fuarın ilk gününde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katılımıyla Türkiye standında açılış kokteyli gerçekleştirildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada Hollanda’dan Türkiye’ye yolcu trafiğinde ciddi bir artış yaşandığını vurgulayarak, "Hollanda pazarını 2019 yılında yüzde 12’ye yakın bir artışla kapattık. Şu anki satışları incelediğimizde yüzde 10 bir artışla 2020’de de tekrar Hollanda’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı artacak gibi gözüküyor." dedi. Daha sonra stantları gezen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fethiye tanıtım masasını ziyaret etti.
Dünya turizm sektörünün aktörlerini buluşturan ve 19 Ocak tarihine kadar açık kalacak fuarda, Fethiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı alanı altında farklı yönleriyle tanıtılıyor. Turizm Konseyi’nin organizasyonuyla katılım sağlanan Fethiye tanıtım masasında. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın desteği ile Fethiye’nin tanıtımı için hazırlanan broşür, kitap ayracı, defneli sabunu ve yöreye özgü defneyaprağı, adaçayı bitkileri yer alıyor.
Geçen yıl 1.147 katılımcı ve 103 bin 312 ziyaretçiyi misafir eden Uluslararası Utrecht Seyahat ve Turizm Fuarı bu yıl da yoğun ilgi görüyor.

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