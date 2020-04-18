YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Fethiye Sokaklarını Sessizlik Bürüdü

Fethiye Sokaklarını Sessizlik Bürüdü

MUĞLA HABERLERİ  | 18.04.2020 13:02 | Son Güncelleme

Turizm kenti Muğla’nın Fethiye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Beşkaza Meydanı, sahil bandı ile caddeler bom boş kaldı.Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı.

Turizm kenti Muğla’nın Fethiye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Beşkaza Meydanı, sahil bandı ile caddeler bom boş kaldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. Turizm kenti Fethiye’de kontroller sıkı bir şekilde sürdürüldü. Polis, yasakla birlikte, ilçe giriş çıkışlar kadar önemli kavşaklarda ve ana arterlerde görev aldı. Normal günlerde zaman, zaman trafik ve yaya trafiğinin yoğunluk oluşturduğu Beşkaza Meydanı, sahil bandında sessizlik hakim oldu, cadde ve sokaklar bu kez kuş sesleri hakim oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı'ya, Uğur Akkuş'un eski eşinden mesajEbru Şallı'ya, Uğur Akkuş'un eski eşinden mesaj
Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandıBodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Glütensiz ekmek ve simit

Glütensiz ekmek ve simit

Valilikten vatandaşlara ’korona virüs’ uyarısı: "Havaların ısınması bizleri yanıltmasın"

Valilikten vatandaşlara ’korona virüs’ uyarısı: "Havaların ısınması bizleri yanıltmasın"

Muhtardan ağaçlandırma seferberliği

Muhtardan ağaçlandırma seferberliği

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Gaziantep'te koronavirüsü yenen doktor alkışlarla taburcu edildi

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

DYP’li eski milletvekili son yolculuğuna uğurlandı

DYP’li eski milletvekili son yolculuğuna uğurlandı

Muğla Namaz Vakitleri 18 Nisan Cumartesi

İmsak
04:55
Sabah
06:21
Öğle
13:11
İkindi
16:52
Akşam
19:51
Yatsı
21:11

Muğla Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Cumartesi

Akkor Eczanesi
Merkez
Başak Eczanesi
Merkez
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Övünç Eczanesi
Bodrum
Özlem Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında ramazan pidesini her aileden bir kişi alabilecek

Marmaris'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında ramazan pidesini her aileden bir kişi alabilecek

Kızılay’dan korona ile mücadeleye destek

Kızılay’dan korona ile mücadeleye destek

Büyükşehir taksileri dezenfekte etti

Büyükşehir taksileri dezenfekte etti

Milas’da Güreş Arenasına Çirkin Saldırı

Milas’da Güreş Arenasına Çirkin Saldırı

Fethiye Kayaköy’de İkinci Film

Fethiye Kayaköy’de İkinci Film

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.