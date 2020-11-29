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Fethiye uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı

MUĞLA HABERLERİ  | 29.11.2020 19:34 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir otomobilin yaklaşık 30 metre uçuruma yuvarlanması sonucu, otomobil sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Kaza, Karagözler Mahallesi Oyuktepe Mevkii’nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Serdar Ahmetoğlu, yönetimindeki 34 KC 4357 plakalı otomobil toprak yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir otomobilin yaklaşık 30 metre uçuruma yuvarlanması sonucu, otomobil sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, Karagözler Mahallesi Oyuktepe Mevkii’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Serdar Ahmetoğlu, yönetimindeki 34 KC 4357 plakalı otomobil toprak yolda kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çam ağacına çarparak durabilen otomobil hurdaya döndü. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin halat yardımıyla yoldan yaklaşık 30 metre aşağıda bulunan otomobilin yanına inerek, Ahmetoğlu’nu araçtan kurtardı. Ekipler tarafından uçurumdan yukarıya sedyeye bağlan halat ile Ahmetoğlu, ambulansa alınarak, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ahmetoğlu’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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