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Fethiye ve Seydikemer’de içme suyu çalışmaları

MUĞLA HABERLERİ  | 24.11.2020 15:41 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye Söğütlü Mahallesi Hasanbağı Mevkii, Nif ve Seydikemer İlçesi Bağlıağaç mahallelerinde yaptığı çalışmalarla hem içme suyu olmayan Hasanbağı mevkiine içme suyu götürüyor hem de içme suyu temin noktalarında iyileştirme çalışmaları yapıyor.Suyu olmayan 25 hane içme suyuna kavuşuyorSöğütlü Mahallesi Hasanbağı mevkiinde içme suyu bulunmayan 25 haneyi suyu kavuşturmak için başlatılan çalışmalar kapsamında bölgeye yeni içme suyu hattı ve içme suyu deposu yapılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye Söğütlü Mahallesi Hasanbağı Mevkii, Nif ve Seydikemer İlçesi Bağlıağaç mahallelerinde yaptığı çalışmalarla hem içme suyu olmayan Hasanbağı mevkiine içme suyu götürüyor hem de içme suyu temin noktalarında iyileştirme çalışmaları yapıyor.
Suyu olmayan 25 hane içme suyuna kavuşuyor
Söğütlü Mahallesi Hasanbağı mevkiinde içme suyu bulunmayan 25 haneyi suyu kavuşturmak için başlatılan çalışmalar kapsamında bölgeye yeni içme suyu hattı ve içme suyu deposu yapılıyor. Proje kapsamında Hasanbağı mevkiine 1400 metre uzunluğunda içme suyu ve içme suyu deposu yapımı devam ederken çalışmalar sonunda burada yaşayan vatandaşlar kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşmuş olacak.
İçme suyu kaynaklarında iyileştirme çalışması
Ayrıca Fethiye İlçesi Nif Mahallesi ve Seydikemer İlçesi Bağlıağaç mahallelerine içme suyu sağlayan su kaynaklarında da düzenleme çalışmalarına başlandı. Çalışmalar kapsamında bu bölgelerdeki su kaynakları tek noktaya toplanırken hem kaynakların bakım onarımı hem de suyu takibi kolaylaşıyor. Böylelikle bu bölgelerde meydana gelebilecek su kayıp kaçağının da önüne geçiliyor.

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