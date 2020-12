Fethiye, ‘Yerel İşletmene Sahip Çık’ afişleriyle donatıldı

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) tarafından Covid-19 pandemisi nedeniyle zor günler geçiren yerel işletmelerimizin desteklenmesi amacıyla başlatılan ‘Yerel İşletmene Sahip Çık’ kampanyası kapsamında Fethiye caddelerindeki billboardlar afişlerle donatıldı.

Covid-19 pandemisi ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte ayakta kalma mücadelesi veren yerel işletmelere destek vermek için harekete geçen FTSO, sosyal medya ve basın kuruluşları üzerinden yaptığı duyurularla başlattığı ‘Yerel işletmene Sahip Çık’ kampanyasını büyüterek sürdürüyor. Fethiye halkını, pandemi nedeniyle zor günler geçiren yerel işletmelerden alışveriş yapmaya çağıran FTSO, son olarak Fethiye caddelerindeki billboardları ‘Yerel işletmene sahip çık Fethiye’ yazılı afişlerle donattı. İlçe merkezi ve çevre yolu üzerindeki billboardlara asılan afişlerde kampanya destek veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) başta olmak üzere Muğla’daki sivil toplum kuruluşlarının logoları da yer aldı.

Başkan Çıralı, ‘Yıllardır zincir mağazalarla mücadele ediyoruz”

Yerel işletmelere sahip çıkma noktasında uzun yıllardır çalışmalar yürüttüklerini belirten FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, pandemi öncesi dönemde farklı ürün gruplarını bir arada satarak yerel işletmelerimizin pazarlama gücünü eriten zincir mağazaların yayılmasının önüne geçmek için dört koldan çaba sarf ettiklerini söyledi. Yerel yönetimler, milletvekilleri ve bakanlıklar düzeyinde girişimler yaparak zincir mağazaların sayısını sınırlı tutmak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Çıralı, her geçen gün artan mağaza sayısıyla birlikte ise yerel işletmelerin yaşadığı mağduriyet ve haksız rekabet ortamını gözler önüne sermek için çabaladıklarını anlattı.

“Ne ilktir, ne de son olacaktır”

Bir sivil toplum kuruluşu olan FTSO’nun bu konuda ancak talep ve rica etme hakkına sahip olduğunu belirten Başkan Çıralı, “Odamızın icra ve ruhsat verme yetkisi yoktu. Önümüzdeki dönemde de bu sorunun önüne geçmek için her türlü girişimi yapmaya devam edeceğiz. Unutulmasın ki Odamızın yerel işletmelerimize sahip çıkma çabası ne ilktir, ne de son olacaktır.” dedi.

Her zaman olduğu gibi pandemi döneminde de işletmelerin yanında olmak için harekete geçtiklerini vurgulayan Başkan Osman Çıralı, başlattıkları kampanyadan çok olumlu geri dönüşler aldıklarını sözlerine ekledi. Tüm Fethiyelileri yerel işletmelere sahip çıkmaya çağıran Çıralı şunları söyledi; “Buradan bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum; Yerel ekonomimizin temeli, yerel işletmelerimize sahip çıkalım. Alışverişlerimizi, elde edeceği geliri Fethiye ve Seydikemerimiz de harcayacak yerel işletmelerimizden yapalım. Unutmayalım, yerel ekonomimize katacağımız güç, bizlere istihdam iş-aş olarak geri dönecek. Bu birliktelikle pandemi sürecinin etkilerini en hızlı şekilde atlatacak, güçlü yerel ekonomimizle güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz.”