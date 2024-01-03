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  4. Fethiye'de 1 kişinin öldüğü kazayla ilgili sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı

Fethiye'de 1 kişinin öldüğü kazayla ilgili sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı

03.01.2024 08:03 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Fethiye'de 1 kişinin öldüğü kazayla ilgili sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı

Taşyaka Ölüdeniz Caddesi'nde kontrolden çıkıp ters şeride geçerek, yol kenarında motosikletinin üzerindeki Yasin İlban'a (29) çarpan otomobil sürücüsü İ.M.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

İ.M.U. idaresindeki 48 HZ 491 plakalı otomobil dün, Taşyaka Ölüdeniz Caddesi'nde kontrolden çıkıp ters şeride geçerek, yol kenarında motosikletinin üzerindeki İlban'a çarpmıştı. Kazada, İlban kaza yerinde yaşamını yitirmişti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınmıştı.

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Muğla Fethiye adli kontrol kaza

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