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Fethiye’de 2 ton çöp toplandı

MUĞLA HABERLERİ  | 23.08.2020 16:10 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yapılan çevre temizliği etkinliğinde 2 ton çöp toplandı.Çevre temizliği kapsamında, Kayaköy Mahallesi’ndeki Darboğaz Koyu’nda temizlik yapıldı.Teknelerle koya ulaşan gönüllüler, yaklaşık 4 saat çevre temizliği yaptı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yapılan çevre temizliği etkinliğinde 2 ton çöp toplandı.
Çevre temizliği kapsamında, Kayaköy Mahallesi’ndeki Darboğaz Koyu’nda temizlik yapıldı.
Teknelerle koya ulaşan gönüllüler, yaklaşık 4 saat çevre temizliği yaptı. Toplanan 2 ton çöp kıyıya getirildi. Gönüllülerin topladığı atıklardan dönüştürülebilir olanları, Fethiye Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi’ne gönderildi.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca yaptığı açıklamada, ilçenin Türkiye’nin en güzel ada ve koylarına ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bölgede yaşayan ve tatile gelen vatandaşların çöplerini doğaya atmamasını istiyoruz. Doğa harikası coğrafyamızı temiz bir şekilde gelecek nesile miras bırakmalıyız" dedi.

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