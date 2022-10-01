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Fethiye'de "3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali" başladı

01.10.2022 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'de "3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali" başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Fethiye Spor Festivali" başladı.

Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi ana sponsorluğunda, Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalin açılış töreni Beşkaza Meydanı'nda yapıldı.

Program kapsamında farklı ülkelerden gelen halk oyunu ekipleri gösteri sundu.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, AA muhabirine, festivale 12 ülkeden yaklaşık 670 sporcunun katıldığını söyledi.

Festival kapsamında farklı branşlarda müsabakalar yapılacağını ifade eden Yiğit, hafta sonları düzenlenecek etkinliklere herkesi davet etti.

Festival, 23 Ekim'de sona erecek.

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