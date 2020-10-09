Fethiye’de 4 ayrı suçtan aranan şüpheli, JASAT’tan kaçamadı

Muğla’nın Fethiye ilçeisnde 4 ayrı suçtan aranan şüpheli, Jandarmanın Dedektiflerinden ("JASAT" ) kaçamadı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde şantaj, özel hayata ilişkin ses ve görüntüleri ifşa etmek gibi suçtan aranması bulunan şahıs, Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) Timinin istihbari çalışması sonucu hakkında şantaj, özel hayat ilişkin ses ve görüntüler ifşa etmek gibi dört ayrı suçtan aranan S.Y Ölüdeniz Mahallesi Kumburnu Mevkiinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eşen T Tipi Kapalı Ceza Evine gönderildi.



