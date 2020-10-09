YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Fethiye’de 4 ayrı suçtan aranan şüpheli, JASAT’tan kaçamadı

Fethiye’de 4 ayrı suçtan aranan şüpheli, JASAT’tan kaçamadı

MUĞLA HABERLERİ  | 09.10.2020 17:03 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçeisnde 4 ayrı suçtan aranan şüpheli, Jandarmanın Dedektiflerinden ("JASAT" ) kaçamadı.Muğla’nın Fethiye ilçesinde şantaj, özel hayata ilişkin ses ve görüntüleri ifşa etmek gibi suçtan aranması bulunan şahıs, Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) Timinin istihbari çalışması sonucu hakkında şantaj, özel hayat ilişkin ses ve görüntüler ifşa etmek gibi dört ayrı suçtan aranan S.Y Ölüdeniz Mahallesi Kumburnu Mevkiinde gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eşen T Tipi Kapalı Ceza Evine gönderildi.

Fethiye’de 4 ayrı suçtan aranan şüpheli, JASAT’tan kaçamadı

Muğla’nın Fethiye ilçeisnde 4 ayrı suçtan aranan şüpheli, Jandarmanın Dedektiflerinden ("JASAT" ) kaçamadı.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde şantaj, özel hayata ilişkin ses ve görüntüleri ifşa etmek gibi suçtan aranması bulunan şahıs, Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) Timinin istihbari çalışması sonucu hakkında şantaj, özel hayat ilişkin ses ve görüntüler ifşa etmek gibi dört ayrı suçtan aranan S.Y Ölüdeniz Mahallesi Kumburnu Mevkiinde gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eşen T Tipi Kapalı Ceza Evine gönderildi.

Fethiye’de 4 ayrı suçtan aranan şüpheli, JASAT’tan kaçamadı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Enfeksiyon tespiti yapan akıllı bebek bezi Migros mağazalarında
Enfeksiyon tespiti yapan akıllı bebek bezi Migros mağazalarında
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Sağlık çalışanları Antalya'daki kamplarda buluşuyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor
Lösemi tedavisi gören Ada'nın "uçma" hayali gerçek oluyor
Kocaeli’de 57 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi
Kocaeli’de 57 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi
Balıkesirspor Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker: "Külfeti olmayan transferler yaptık"
Balıkesirspor Futbol Şube Sorumlusu İlhan Eker: "Külfeti olmayan transferler yaptık"

Muğla Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
05:43
Sabah
07:02
Öğle
12:59
İkindi
16:12
Akşam
18:46
Yatsı
20:00

Muğla Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Muğla Eczanesi
Merkez
Sayın Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Kıvılcım Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Eğitim Bir-Sen Şube Divan toplantısı Genel başkan Ali Yalçın’ın katılımı ile yapıldı
Eğitim Bir-Sen Şube Divan toplantısı Genel başkan Ali Yalçın’ın katılımı ile yapıldı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yemişendere ve Muratlar’ın yolları asfaltlanıyor
Yemişendere ve Muratlar’ın yolları asfaltlanıyor
Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hat çalışmaları devam ediyor
Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hat çalışmaları devam ediyor
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.