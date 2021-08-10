Fethiye'de bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Cavit Alioğlu ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında, Taşyaka Mahallesi'ndeki otobüs terminalinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan Alioğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay sonrasında kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Alioğlu'nun bıçaklanma anı görülüyor.



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