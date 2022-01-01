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Fethiye'de bir grup yerleşik yabancı kostümlerle denize girdi

01.01.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'de bir grup yerleşik yabancı kostümlerle denize girdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup yerleşik yabancı, yardıma muhtaç çocuklar ve sokak hayvanları için düzenlenen etkinlikte kostümlerle denize girdi.

Çalış Childrens Charity (Çalış Çocuk Yardım Derneği) öncülüğünde gerçekleştirilen programda, aralarında yerleşik yabancıların da bulunduğu gruptakiler Foça Mahallesi'ndeki Çalış Plajı'nda toplandı.

Hazırladıkları kostümleri giyen katılımcılar, geri sayımın ardından denize girdi. Gruptan bazılarının maske ve eldiven takarak suya girmesi dikkati çekti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, bir süre yüzen grubu çok sayıda kişi cep telefonlarıyla görüntüledi.

Dernek Başkanı Cathy Harrower, gazetecilere, geleneksel hale getirilen organizasyonu bu yıl da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlginç kostümler giyenlerin 5 dakika denizde kaldığını anlatan Harrower, "Buradan toplanan paralar, yardıma muhtaç çocukların ihtiyaçları ve sokak hayvanları için harcanıyor. Etkinliğe katılım her geçen yıl daha da artıyor. Yaklaşık 8 bin lira yardım toplamayı umut ediyoruz." dedi.

Fethiye’de yaşayan İngiliz uyruklu Desre Sarıoğlu ise maske, eldiven ve diğer atıkların denize ve etrafa atılmasına dikkati çekmek istediği için maske ve eldiven takarak etkinliğe katıldığını dile getirdi.

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