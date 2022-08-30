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Fethiye'de Büyük Zafer’in 100. yılı havada ve denizde kutlandı

30.08.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'de Büyük Zafer’in 100. yılı havada ve denizde kutlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yamaç paraşütü pilotları gösteri uçuşu yaptı, bayraklarla süslenen tur teknelerinden marş çalındı.

Fethiye Kaymakamlığı ile Babadağ Teleferik iş birliğinde Ölüdeniz Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, yamaç paraşütü pilotları gün batımında uçuş yaptı.

Sis dumanıyla 12 pilotun gökyüzündeki yan yana uçuşu turistler ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Bazı akrobasi pilotları da yarasa adam uçuşu gerçekleştirdi.

Atatürk ve Türk bayrağıyla süslenen tur teknelerinde de marşlar çalındı.

Etkinliklerin ardından Fethiye Belediyesi Bando Takımı eşliğinde sahilde yürüyüş yapıldı.

Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ölüdeniz'deki esnafın talebiyle etkinliğin hayata geçirildiğini söyledi.

Bölgedeki turistlerin gösterileri ilgiyle izlediğini anlatan Balcı, "Ölüdeniz sahilinde çok güzel düzenlemeler oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarlığımızı havada, karada, denizde göstermiş olduk. Havada, karada ve denizde Fethiye diyoruz. Etkinliğin baş rol oyuncuları yamaç paraşütü pilotları ile tur teknelerine de teşekkür ediyoruz. Herkesi Fethiye'ye davet ediyoruz." diye konuştu.

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30 Ağustos Zafer Bayramı Muğla Fethiye yamaç paraşütü Ölüdeniz

Muğla Namaz Vakitleri 30 Ağustos Salı

İmsak
05:04
Sabah
06:28
Öğle
13:12
İkindi
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Akşam
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