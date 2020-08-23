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Fethiye'de çevre gönüllüleri bir koyda 4 saatte 2 ton çöp topladı

MUĞLA HABERLERİ  | 23.08.2020 15:12 | Son Güncelleme

Fethiye'de çevre gönüllüleri bir koyda 4 saatte 2 ton çöp topladı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki koyda yaklaşık 2 ton çöp toplandı.

Fethiye Belediyesi ile Ölüdeniz Rotary Kulübü öncülüğünde düzenlenen etkinlik kapsamında, Kayaköy Mahallesi'ndeki Darboğaz Koyu'nda çevre temizliği yapıldı.

Teknelerle koya ulaşan gönüllülerin yaklaşık 4 saatte topladığı 2 ton kadar çöp, kıyıya getirildi. Atıklardan dönüştürülebilir olanları, Fethiye Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi'ne gönderildi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en güzel ada ve koylarından bazılarının ilçelerinde bulunduğunu söyledi.

Doğal güzelliklerin korunarak kullanılması gerektiğini vurgulayan Karaca, "Bölgede yaşayan ve tatile gelenlerin çöplerini doğaya atmamasını istiyoruz. Doğa harikası coğrafyamızı temiz bir şekilde gelecek nesillere miras bırakmalıyız." dedi.

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