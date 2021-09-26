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Fethiye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

26.09.2021 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Taşbaşı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 15 arazöz, 2 dozer ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki yangın söndürme işçileriyle alevlere müdahale ediliyor.

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