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Fethiye’de deniz dibi temizliği yapıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 05.10.2020 13:12 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen deniz dibi temizliğinde kıyıya çıkarılan çöpler görenleri şaşkına çevirdi.Karagözler Mahallesindeki Fethiye iskelesinde Fethiye Belediyesi, Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi ve Fethiye Dalış Kulübü ortaklığında gerçekleştirilen deniz dibi temizliği etkinliğinde, deniz dibinde yaklaşık yarım saat dalış yapan dalgıçlar plastik, zıpkın, alkol şişeleri ve demir boru, cam gibi çok sayıda atık çıkarıldı.Temizlik sonrasında etkinliğe destek veren dalgıçlara ve kurumlara teşekkür plaketi veren Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Selver Hatice Kabak, tüm vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti.Fethiye’nin yaşanılabilir bir şehir olması için herkesin yapabileceği bir şeylerin olduğuna değinen Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Selver Hatice Kabak, “Fethiye Belediyesi olarak bütün yaz boyunca hem kıyılarımızda hem de karalarımızda temizlik kampanyaları ve çalışmaları gerçekleştirdik.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen deniz dibi temizliğinde kıyıya çıkarılan çöpler görenleri şaşkına çevirdi.
Karagözler Mahallesindeki Fethiye iskelesinde Fethiye Belediyesi, Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi ve Fethiye Dalış Kulübü ortaklığında gerçekleştirilen deniz dibi temizliği etkinliğinde, deniz dibinde yaklaşık yarım saat dalış yapan dalgıçlar plastik, zıpkın, alkol şişeleri ve demir boru, cam gibi çok sayıda atık çıkarıldı.
Temizlik sonrasında etkinliğe destek veren dalgıçlara ve kurumlara teşekkür plaketi veren Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Selver Hatice Kabak, tüm vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti.
Fethiye’nin yaşanılabilir bir şehir olması için herkesin yapabileceği bir şeylerin olduğuna değinen Fethiye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Selver Hatice Kabak, “Fethiye Belediyesi olarak bütün yaz boyunca hem kıyılarımızda hem de karalarımızda temizlik kampanyaları ve çalışmaları gerçekleştirdik. Son olarak da bir deniz dibi temizliği gerçekleştirelim dedik. Bu çalışmamızda bize Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi, Ece Saray Marina ve Fethiye Dalış Kulübü de destek verdiler. Görüldüğü üzere dalgıçlarımız deniz dibinden çeşitli atıklar çıkardı. Dikkatli olduğumuz zaman ve çevre koruma bilinci ile yaklaştığımız zaman Fethiye’de çok daha iyi bir yaşama kalitesi bulacağız. Bu anlamda tüm halkımızdan daha dikkatli olmalarını ve daha çevreci yaklaşmalarını istiyorum” dedi.

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