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Fethiye'de direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü

01.01.2022 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'de direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir işletmenin önündeki demir direğe çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Abidin Yerli'nin (38) kullandığı 48 JH 720 plakalı motosiklet, Karaçulha Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde demir direğe çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Yerli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yerli'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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