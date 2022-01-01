Fethiye'de direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir işletmenin önündeki demir direğe çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Abidin Yerli'nin (38) kullandığı 48 JH 720 plakalı motosiklet, Karaçulha Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde demir direğe çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Yerli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yerli'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz