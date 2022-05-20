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Fethiye'de eğlence mekanının çatısına düşen paraşütçü yaralandı

20.05.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'de eğlence mekanının çatısına düşen paraşütçü yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iniş sırasında bir eğlence mekanının çatısına düşen yamaç paraşütçüsü yaralandı.

Yamaç paraşütçüsü Mariye Erol (21) Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 700 metre pistinden single (tekli) uçuş yaptı. Uçuşun ardından Belcekız Plajı'ndaki iniş pistine inmek isteyen Erol, bir eğlence merkezinin çatısına düştü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye JAK timi ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekibince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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