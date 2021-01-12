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Fethiye’de emniyet hırsızların peşini bırakmadı

12.01.2021 20:16 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde son bir ayda yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 2’si tutuklandı.Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda yaşanan motosiklet hırsızlığı, ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.Hırsızlık yapılan bölgelerdeki iş yerlerine ait çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı.Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde son bir ayda yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda yaşanan motosiklet hırsızlığı, ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Hırsızlık yapılan bölgelerdeki iş yerlerine ait çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 9’u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin evlerinde şase numaraları silinmiş halde bulunan 9 motosiklet de sahiplerine teslim edildi. Ayrıca ekiplerin çalışmaları sırasında tespit ettiği ve aranması bulunan 19 kişi de adli makamlara teslim edildi.

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