Fethiye'de görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde görevi başında rahatsızlanan polis memuru yaşamını yitirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce görevli polis memuru Özcan Turan (50), sabah saatlerinde görevi başındayken nefes darlığı çekerek fenalaştı. Meslektaşlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Turan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Turan'ın ölüm haberini alan ailesi, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan ile meslektaşları hastane önünde büyük üzüntü yaşadı.

Polis memurunun cenazesinin, toprağa verilmek üzere memleketi Giresun'a gönderileceği belirtildi.

Turan'ın, emniyet teşkilatında 24 yıldır görev yaptığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

