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Fethiye'de hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

12.01.2021 18:45 | Son Güncelleme:
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Fethiye'de hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede son bir ayda yaşanan motosiklet hırsızlığı ile ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin evlerinde bulunan 9 motosiklet de sahiplerine teslim edildi.

Öte yandan, polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde aranan 19 kişi yakalandı.

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