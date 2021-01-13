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Fethiye’de "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda 1 tutuklama

13.01.2021 17:34 | Son Güncelleme:
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Fethiye’de "ihaleye fesat karıştırma" operasyonunda 1 tutuklama

Muğla’nın Fethiye ilçesinde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden biri tutuklandı.Orman Genel Müdürlüğü başmüfettişlerinin yaptığı incelemede devleti 2 milyon 138 bin 492 lira zarara uğrattığı tespit edilen aralarında kooperatif başkanı, orman mühendisi, memur ve işçinin olduğu 13 kişi Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden biri tutuklandı.
Orman Genel Müdürlüğü başmüfettişlerinin yaptığı incelemede devleti 2 milyon 138 bin 492 lira zarara uğrattığı tespit edilen aralarında kooperatif başkanı, orman mühendisi, memur ve işçinin olduğu 13 kişi Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı. Alınan ifadeler doğrultusunda gözaltı sayısı 14’e çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10’u savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Zanlılardan orman muhafaza memuru Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fethiye’de

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