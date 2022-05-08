Fethiye'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Ramazan Çınar'ın (44) kullandığı 48 AEH 094 plakalı motosiklet, Osman Kaya Bulvarı'nda yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Sadi Kara (73) idaresindeki 48 FJ 599 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Çınar ile Kara'nın motosikletinde bulunan Durkadın Kara (71) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çınar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza yerine gelen ölen kişilerin yakınları, polis ekipleri ve vatandaşlar tarafında güçlükle sakinleştirildi.

Bu arada polis ekipleri, Çınar'ın motosikletinin çarpışmanın etkisiyle 280 metre sürüklendiğini tespit etti. Kara'nın motosikleti ise parçalanarak kullanılmaz hale geldi.

