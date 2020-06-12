YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Fethiye’de kaçak içki operasyonu

Fethiye’de kaçak içki operasyonu

MUĞLA HABERLERİ  | 12.06.2020 19:17 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde turizm sezonu öncesi çok sayıda kaçak içki ve imalatında kullanılan malzeme ile bandrolsüz tütün polisin başarılı operasyonu ile ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Grup Amirliğince ilçe genelinde sahte/yapma içki yaparak piyasaya süren şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Fethiye’de kaçak içki operasyonu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde turizm sezonu öncesi çok sayıda kaçak içki ve imalatında kullanılan malzeme ile bandrolsüz tütün polisin başarılı operasyonu ile ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Grup Amirliğince ilçe genelinde sahte/yapma içki yaparak piyasaya süren şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 2 şahsın yüklü miktarda sahte/yapma içki yapımında kullanılan etil alkol ve içki kiti temin ettikleri, ürettikleri içkileri piyasaya sürdükleri bilgisi alındı. 1 aylık çalışma neticesinde şahısların işyeri ve kiraladıkları depolar tespit edildikten sonra M.K ve F.H isimli şahısların işyerleri ve depolarında operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, 1683 litre etil alkol, 534 adet alkol kiti, 300 kilogram bandrolsüz tütün, 1100 adet doldurulmuş makaron, 1750 kutu sigara sarma kağıdı, 2 kg bandrolsüz nargile tütünü, 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan mühür, 5 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Fethiye’de kaçak içki operasyonu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Herkes sussun, sen konuş' 'Herkes sussun, sen konuş'
Deniz suyu 30 metre çekildiDeniz suyu 30 metre çekildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yasağa rağmen avlandılar, ekiplerden kaçamadılar

Yasağa rağmen avlandılar, ekiplerden kaçamadılar

Datça’daki şüpheli ölümün sebebi belirlendi

Datça’daki şüpheli ölümün sebebi belirlendi

Vali Yazıcı, Büyükşehir ile helalleşti

Vali Yazıcı, Büyükşehir ile helalleşti

Camiye sığmayan cemaat kavşakta, yol kenarında namaz kıldı

Camiye sığmayan cemaat kavşakta, yol kenarında namaz kıldı

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Su ile çalışan 150 yıllık tarihi hizar hala ayakta

Liselilerin "sanal" resim sergisi AVM ve mağazalarda görücüye çıktı

Liselilerin "sanal" resim sergisi AVM ve mağazalarda görücüye çıktı

Muğla Namaz Vakitleri 12 Haziran Cuma

İmsak
03:53
Sabah
05:39
Öğle
13:11
İkindi
17:03
Akşam
20:34
Yatsı
22:12

Muğla Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Cuma

Deniz Eczanesi
Merkez
Meltem Eczanesi
Merkez
Amiral Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Filika Eczanesi
Bodrum
Limon Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2 motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

2 motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sakin kentte sosyal mesafeli deniz keyfi

Sakin kentte sosyal mesafeli deniz keyfi

Bodrum'da beton bariyerlere çarpan lüks otomobil alev aldı

Bodrum'da beton bariyerlere çarpan lüks otomobil alev aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.