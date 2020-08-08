YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Fethiye’de kafası demir boruya sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Fethiye’de kafası demir boruya sıkışan yavru kedi kurtarıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 08.08.2020 16:34 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kafası demir boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay Foça Mahallesi 955 sokakta meydana geldi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kafası demir boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay Foça Mahallesi 955 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri 112 Acil çağrı merkezini arayarak sokakta bir yavru kedinin kafasının demir boruya sıkıştığı ihbarında bulundu. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, borunun ağzına zeytin yağ döktü. Yağ yardımıyla kedinin kafasını sıkıştığı yerden kurtaran ekipler, su verdikleri hayvanı tekrar saldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleriİşte dijital dönüşümün ve geleceğin meslekleri
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İztuzu sahili Avrupa’nın en iyi plajları arasında gösterildi

İztuzu sahili Avrupa’nın en iyi plajları arasında gösterildi

Hisarcık’ta “Resmi Yazışma Kuralları” semineri

Hisarcık’ta “Resmi Yazışma Kuralları” semineri

Yakıt tankeri köprüden düştü

Yakıt tankeri köprüden düştü

Son yolculuğuna 33 yıl çalıştığı işyerinin önünden uğurlandı

Son yolculuğuna 33 yıl çalıştığı işyerinin önünden uğurlandı

Mamak Belediyesi’nden portatif havuz

Mamak Belediyesi’nden portatif havuz

Okullarda deprem güçlendirme çalışmaları

Okullarda deprem güçlendirme çalışmaları

Muğla Namaz Vakitleri 8 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:10
Öğle
13:17
İkindi
17:04
Akşam
20:14
Yatsı
21:40

Muğla Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Cumartesi

Mavioğlu Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Özlem Eczanesi
Bodrum
Pay Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Otelin su tankı patladı, 2 kişi yaralandı

Otelin su tankı patladı, 2 kişi yaralandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Muğla Chp’de İlk Aday Adaylığını Şahin Açıkladı

Muğla Chp’de İlk Aday Adaylığını Şahin Açıkladı

Milletvekili Turhan Akarca toprağa verildi

Milletvekili Turhan Akarca toprağa verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.