Fethiye'de kalkış sırasında çarpışan paraşütlerdeki 4 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kalkış sırasında çarpışan iki yamaç paraşütündeki 4 kişi yaralandı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ’ın 1700 metredeki pistinden iki yamaç paraşütü pilotu yolcularıyla havalandı.

Aynı anda kalkış yapan pilotlar yerden yaklaşık 5 metre yükseklikte çarpıştı. Kalkış pistine düşen paraşüt pilotları ile 2 yolcusu yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan paraşütlerin havada çarpışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.



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