YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Fethiye’de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Fethiye’de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

MUĞLA HABERLERİ  | 10.07.2020 12:49 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.Kaza, Çatalarık Mahallesi Osman Kaya Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarının kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Çatalarık Mahallesi Osman Kaya Bulvarı ile Turgut Özal Bulvarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yıldıray Doğanay’ın kullandığı 48 HT 924 plakalı motosiklet ile Şaban Yusuf S. idaresindeki 48 RJ 349 plakalı kamyonetle çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 10 metre sürüklenen motosiklet sürücü Doğanay ağır yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yarım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan Doğanay yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doğanay hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Şaban Yusuf S. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı Ünlü oyuncu sezonu açtı! Bikinisiyle parmak ısırttı
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkentte banka soygunu

Başkentte banka soygunu

Haziran ayının en sıcak yeri Kozan

Haziran ayının en sıcak yeri Kozan

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Manyas’ta anız yangını korkuttu

Manyas’ta anız yangını korkuttu

Hızlı meclis

Hızlı meclis

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Muğla Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cuma

İmsak
04:05
Sabah
05:48
Öğle
13:17
İkindi
17:08
Akşam
20:36
Yatsı
22:12

Muğla Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Damla Şahin Eczanesi
Merkez
Mavioğlu Eczanesi
Merkez
Atalay Eczanesi
Bodrum
Cansel Eczanesi
Bodrum
Farilya Eczanesi
Bodrum
Khalkedon Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Muğla’da 18 yaşındaki genç feci ölümü

Muğla’da 18 yaşındaki genç feci ölümü

Polis memuru Yuvarlakçay’da boğuldu

Polis memuru Yuvarlakçay’da boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.