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Fethiye'de kavga eden 6 Suriyeli ülkelerine gönderildi

01.08.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'de kavga eden 6 Suriyeli ülkelerine gönderildi

Fethiye'de kavga eden 6 Suriyeli ülkelerine gönderildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sokakta kavga eden 6 Suriyeli ülkelerine gönderildi.

İddiaya göre, Karaçulha Mahallesi Çalıca mevkisinde bir grup Suriyeli, telefon alışverişi nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra sopalı kavgaya dönüştü.

Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Kavgaya karıştığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, şüphelilerden 6'sı "Kamu düzenini tehdit" suçundan Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Suriyeli şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.

Fethiye'de kavga eden 6 Suriyeli ülkelerine gönderildi

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Anahtar Kelimeler:
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