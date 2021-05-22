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Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

22.05.2021 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan iki kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından kurtarıldı.

İlçeye tatile gelen Ataberk A. (21) ile Ayşe A. (21) yürüyüş yapmak için Kelebekler Vadisi'ne gitti. Bir süre patikada yürüyen iki kişi, daha sonra çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı.

Tatilcilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye, Ölüdeniz'de konuşlu JAK ekibi sevk edildi.

Halatlar yardımıyla kayalıklara inen JAK timi, uçurumda mahsur kalan iki kişiyi kurtardı.

Ataberk A. ile Ayşe A'nın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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