YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Fethiye’de kolunu silaj makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı

Fethiye’de kolunu silaj makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı

MUĞLA HABERLERİ  | 26.09.2020 22:11 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kolunu silaj makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kolunu silaj makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı. Nif Mahallesi’nde mısır hasat yapan Menderes Işık’a yardım eden arkadaşı Cengiz Eskin, kolunu traktörün arkasındaki silaj makinesine kaptırdı.
Eskin’in kolunu silaj makinesine kaptırdığını gören arkadaşı traktörü durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Sağ kolu omuz altından kopan Eskin, sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan Eskin müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Eskin’in hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.
Öte yandan, Menderes Işık ise jandarmadaki ifade işlemlerinin ardandan salıverildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldımAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldım
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
Üniversite Rektörleri, Rektör Çomaklı’yı tebrik etti
Üniversite Rektörleri, Rektör Çomaklı’yı tebrik etti
Ilıca bölgesine 61 milyon liralık yatırım
Ilıca bölgesine 61 milyon liralık yatırım
HKÜ Selçuk Bayraktar’ı ağırladı
HKÜ Selçuk Bayraktar’ı ağırladı
Başkan Babaoğlu: “Hizmetlerimizle değişim ve dönüşüm hissediliyor”
Başkan Babaoğlu: “Hizmetlerimizle değişim ve dönüşüm hissediliyor”
Edirne'de imaret aşçısının 15. yüzyıldaki balıkları besleme ritüeli canlandırıldı
Edirne'de imaret aşçısının 15. yüzyıldaki balıkları besleme ritüeli canlandırıldı

Muğla Namaz Vakitleri 26 Eylül Cumartesi

İmsak
05:31
Sabah
06:51
Öğle
13:03
İkindi
16:26
Akşam
19:05
Yatsı
20:20

Muğla Nöbetçi Eczaneler26 Eylül Cumartesi

Daş Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Merkez
Gümbet Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Halikarnas Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Milas’ta 90 yaşındaki avcıya teşekkür plaketi verildi
Milas’ta 90 yaşındaki avcıya teşekkür plaketi verildi
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Digitürk Genel Müdürü Ertan Özerdem’in Acı Günü
Digitürk Genel Müdürü Ertan Özerdem’in Acı Günü
Fransız kaptana travesti dayağı
Fransız kaptana travesti dayağı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.