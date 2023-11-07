Fethiye’de motosikletten düşen şahıs öldü

Kaza, Tuzla Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Durgun (46) 48 AAL 507 plakalı motosikletin hâkimiyetini kaybetti. Durgun, motosikletten düşerek sürüklendi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durgun’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Durgun’un cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze Seydikemer’in Alaçat Mahallesi’ndeki Mahalle Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

