Fethiye'de otluk alanda çıkan yangın kümeslere sıçramadan söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, süs tavuklarının bulunduğu kümeslere sıçramadan söndürüldü.

Yeni Mahalle'deki otluk aladan henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Hızla yayınlan alevler yangın çıkan bölgede süs tavuklarının bulunduğu kümeslere kadar ilerledi.

İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kümeslerdeki tavukları salan çevredekiler, kova ile bidonlara doldurdukları suyla alevlere müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin de çabasıyla söndürülen yangında narenciye ağaçları zarar gördü.



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