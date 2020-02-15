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Fethiye’de otomobil sulama kanalına uçtu; 1 yaralı

MUĞLA HABERLERİ  | 15.02.2020 13:36 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre; Lami Ünal idaresindeki 07 FHR 89 plakalı otomobil, Foça Mahallesi Yerguzlar Caddesi ile Dervim Tunç Caddesinin kesiştiği kavşakta DSİ’ye ait yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki kanal uçtu.Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada ağır yaralanan Ünal kanal içinde sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınarak kanal içinde itfaiyenin kurmuş olduğu merdiven yardımı ile çıkartıldı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Lami Ünal idaresindeki 07 FHR 89 plakalı otomobil, Foça Mahallesi Yerguzlar Caddesi ile Dervim Tunç Caddesinin kesiştiği kavşakta DSİ’ye ait yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki kanal uçtu.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Ünal kanal içinde sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınarak kanal içinde itfaiyenin kurmuş olduğu merdiven yardımı ile çıkartıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ünal ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Ünal’ın tedavisi sürdüğü öğrenildi.

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