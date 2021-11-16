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Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

16.11.2021 03:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu kenarındaki yan yolda, Sahra Gizem Aksu'ya (46) çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Aksu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerinde sinir krizi geçiren Aksu'nun yakınlarını sağlık ekipleri ile vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

Öte yandan kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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