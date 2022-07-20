YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Fethiye'de otomobiller çarpıştı 4 kişi yaralandı

Fethiye'de otomobiller çarpıştı 4 kişi yaralandı

20.07.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'de otomobiller çarpıştı 4 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Muharrem Karahan idaresindeki 48 F 8784 plakalı otomobil, Fethiye Muğla kara yolu Göcek mevkisindeki kavşakta, Yeşil Onfidan yönetimindeki 34 BKE 156 otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Burak Sandıklı ve Celal Gergin yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fethiye'de, Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlandıFethiye'de, Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlandı
Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyorYeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Amasya'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandıAmasya'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye göcek kaza

Muğla Namaz Vakitleri 20 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:15
Sabah
05:55
Öğle
13:18
İkindi
17:08
Akşam
20:31
Yatsı
22:04
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.