Fethiye’de polis ekipleri yılbaşı öncesinde ilçe girişinde uygulama yaptı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri yılbaşı öncesinde ilçe girişinde uygulama yaparak, sürücüler trafik kuraları konusunda uyarıldı.

Fethiye Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerince, Fethiye-Antalya kara yolu Çırpı mevkisindeki uygulamada, sürücüler hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları ve seyir halinde cep telefonuyla konuşmamaları konularında uyarıldı. Uygulamada, yük ve yolcu taşıyan araçların kış lastiği ve diğer hususları da denetlendi. Rutin trafik kontrollerinin yanı sıra toplu taşıma araçlarında yolculuk yapan kişilerin HES kodları sorgulandı. Seyahat edenlerin maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıların yapıldığı uygulamada, yılbaşında alınacak tedbirlere ilişkin ikazlarda bulunuldu.



PARTNER Zeynep Alkan bıçak altına yattı