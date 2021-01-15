Fethiye’de Roma dönemine ait 12 tarihi eser ele geçirildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 12 parça Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tuzla Mahallesi’nde oturan İ.S’ nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi JASAT ile Fethiye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda değişik figür ve ebatlarda 12 Parça Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi. Eserlerin, Fethiye Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenilirken, işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen S.İ çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

