YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Fethiye’de Roma dönemine ait 12 tarihi eser ele geçirildi

Fethiye’de Roma dönemine ait 12 tarihi eser ele geçirildi

15.01.2021 11:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fethiye’de Roma dönemine ait 12 tarihi eser ele geçirildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 12 parça Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Tuzla Mahallesi’nde oturan İ.S’ nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi JASAT ile Fethiye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 12 parça Roma Dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Tuzla Mahallesi’nde oturan İ.S’ nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi JASAT ile Fethiye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda değişik figür ve ebatlarda 12 Parça Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser ele geçirildi. Eserlerin, Fethiye Müze Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenilirken, işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen S.İ çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Koronavirüs başka hastalık bıraktı''Koronavirüs başka hastalık bıraktı'
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Muğla Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:48
Sabah
08:12
Öğle
13:21
İkindi
15:57
Akşam
18:19
Yatsı
19:39

Muğla Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Kuranoğlu Eczanesi
Merkez
Oğul Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Marina Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Öngen Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Milas Beçin’in ana şebeke hattı yenileniyor

Milas Beçin’in ana şebeke hattı yenileniyor

Muğla’ya 18 yılda 7 baraj, 3 gölet

Muğla’ya 18 yılda 7 baraj, 3 gölet

14 FETÖ iltisaklısı tekne ile kaçarken yakalandı

14 FETÖ iltisaklısı tekne ile kaçarken yakalandı

15 yaşında roman yazan Sıla, kitabını basmak için destek bekliyor

15 yaşında roman yazan Sıla, kitabını basmak için destek bekliyor

Fethiye'de koltuk döşeme atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Fethiye'de koltuk döşeme atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Datça’da Kovid-19 aşılamaları başladı

Datça’da Kovid-19 aşılamaları başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.