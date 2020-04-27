Fethiye’de sağlık çalışanlarından moral dansı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları, moral için dans etti. Sağlıkçıların dansı, sosyal medyada ilgi gördü.

Dünyaya yayılan ve Türkiye’de de görülen korona virüs ile mücadele eden sağlıkçılar, hastalarıyla birlikte zor ve yoğun günler geçiriyor.

Ölüdeniz Mahallesi’nden bulunan 112 Acil Servis ekibinde görev yapan özel kıyafetli ve maskeli iki sağlık çalışanı, nöbet çıkışı müzik eşliğinde dans etti.

Sağlık çalışanlarının çalan yabancı müzik eşlinde ambulansın yanında ayaklarını birbirine vurarak oynuyor. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, Sağlık çalışanlarının sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntü, büyük ilgi gördü.



