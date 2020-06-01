Fethiye’de sahil bandında çemberli sosyal mesafe dönemi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, özellikle yaz aylarında binlerce kişinin uğrak yeri olan sahil bandında tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında çemberli sosyal mesafe uygulaması başlattı.

Korona virüs önlemleri gevşetilirken, tedbiri elden bırakmayan Fethiye Belediyesi, vatandaşların özellikle akşam saatlerinde uğrak yeri olan sahil bandındaki yeşil alana belirli aralıklarla 3 ve 4 metre çapında çemberler çizdi. Vatandaşlar dinlenirken sosyal mesafe kuralına uyması da sağlanmış olacak. Havanın yağışlı olmasından dolayı vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alan ise boş kaldı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yaptığı açıklamada, ilçede korona virüs tedbirleri alındığı günden bu yana vatandaşların kurallara büyük oranda uyduğunu söyledi. Fethiye’nin ülkenin önemli turizm merkezleri arasında yer aldığını ifade eden Karaca, “İlçede kademeli olarak açılan her işletme dezenfekte edildi ve denetleniyor. İlçe sakinlerinin ve tatil amaçlı gelen vatandaşların da kurallara uyacağına inancımız tam. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatıp sağlıklı günlere ulaşacağız” dedi.

