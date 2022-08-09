Fethiye'de su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Durmuş Tunç (41) idaresindeki 48 AIL 846 plakalı otomobil, Kargı Mahallesi Karataş mevkisinde su kanalına düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 metrelik su dolu kanalda ters dönen otomobildeki sürücü ile Merve Önder'in (25) çıkarılamaması üzerine, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma timinden yardım istendi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Tunç ile Önder'in cesedi dalgıçlar tarafından otomobilden çıkarıldı. Cenazeler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



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