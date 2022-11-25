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Fethiye'de toplanan erkekler kadına yönelik şiddete karşı yürüdü

25.11.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir grup erkek, kadına yönelik şiddete tepki göstermek için yürüyüş yaptı.

İlçede kaymakamlıkça "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında "erkekler kadınlar için yürüyor" etkinliği gerçekleştirildi.

Bu çerçevede bir araya gelen erkekler, Özgecan Anıtı'ndan başlayıp Beşkaza Meydanı'na kadar yürüdü.

"Kadına El Kalkmaz" sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşe, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde tedavi gören zihinsel engelli erkekler de ellerindeki pankartlarla destek verdi.

Kadınları temsilen ilçenin tek kadın muhtarı Süzen Taşar da yürüyüşte yer aldı.

Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, yaptığı konuşmada, her zaman kadına yönelik şiddetin karşısında, kadınların ise yanında yer aldıklarını ifade etti.

Tek kadın olarak yürüyüşe katılan muhtar Taşar ise kadına yönelik şiddete, bir bütün olarak karşı durulması gerektiğini söyledi.

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