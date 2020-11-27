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Fethiye’de toplu taşıma araçlarına Korona virüs denetimi

MUĞLA HABERLERİ  | 27.11.2020 16:47 | Son Güncelleme

Fethiye Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri toplu taşıma araçları ve taksilerde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen talimat doğrultusunda, Fethiye’de toplu taşıma araçları ve taksilerde Korona virüs denetimi yapıldı.

Fethiye Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri toplu taşıma araçları ve taksilerde Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen talimat doğrultusunda, Fethiye’de toplu taşıma araçları ve taksilerde Korona virüs denetimi yapıldı. Denetim noktasında resmi ekipler sürücülerin evrak kontrolü yapılırken, yolcuların da HES kodlarını, maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uyulup uyulmadıklarını kontrol etti.
Çırpı Kontrol Noktasında yapılan kontrollerde bir çok otobüs ve dolmuş durduruldu. Kurallar konusunda yolcuları kontrol eden ekipler, aynı zamanda Korona virüs tedbirleri konusunda araç sürücülerini ve yolcuları bilgilendirdi. Tedbirler, ilçenin bir çok noktasında devam ederken, sürücü ve yolcuların kurallara uyarak yolculuk yaptığı da gözlerden kaçmadı.

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