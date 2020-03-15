YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Fethiye’de trafik kazası; 2 yaralı

Fethiye’de trafik kazası; 2 yaralı

MUĞLA HABERLERİ  | 15.03.2020 22:27 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.Kaza, Patlangıç Mahallesi Baha Şıkman Caddesi üzerinde meydana geldi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Kaza, Patlangıç Mahallesi Baha Şıkman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berkay K.’nın (17) kullandığı 48 GG 290 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Pervin K.’ya (43) çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Berkay K. ile Pervin K.’yı ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDünyada koronavirüs sonrası çılgın akım!Dünyada koronavirüs sonrası çılgın akım!
Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandıBodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Antalyasporlu Sinan Gümüş'ten lig ve milli takım değerlendirmesi:

Antalyasporlu Sinan Gümüş'ten lig ve milli takım değerlendirmesi:

Konyaspor, galibiyet özlemini Fenerbahçe maçıyla giderdi

Konyaspor, galibiyet özlemini Fenerbahçe maçıyla giderdi

İzmir Masal Evleri ile konuşulacak

İzmir Masal Evleri ile konuşulacak

İzmir'de gürültü nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurulan kişi öldü

İzmir'de gürültü nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurulan kişi öldü

Alaçatıspor, ligi 2. bitirdi

Alaçatıspor, ligi 2. bitirdi

Muğla Namaz Vakitleri 15 Mart Pazar

İmsak
05:51
Sabah
07:11
Öğle
13:21
İkindi
16:43
Akşam
19:21
Yatsı
20:35

Muğla Nöbetçi Eczaneler15 Mart Pazar

Cem Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Bodrum
Damla Eczanesi
Bodrum
Gökçe Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

Milas’ta hava kalitesi ’Hasas’ çıktı

Muğla'da elektrikli bisikletteki 6 kişinin tehlikeli yolculuğu kaydedildi

Muğla'da elektrikli bisikletteki 6 kişinin tehlikeli yolculuğu kaydedildi

Gökyüzünde Evlenme Teklifi

Gökyüzünde Evlenme Teklifi

Bodrum'da öfkeli koca operasyonu

Bodrum'da öfkeli koca operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.