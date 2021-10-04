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Fethiye'de "Turizm Destinasyonları Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

04.10.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethiye'de "Turizm Destinasyonları Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Fethiye'de "Turizm Destinasyonları Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Fethiye Seydikemer Turizm Destinasyonu Yürütme Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı, Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ Teleferik 1700 tesisinde düzenlendi.

Tavlı, yaptığı konuşmada, dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Babadağ'ın teleferiğin yapılmasıyla rakiplerinin önüne geçtiğini söyledi.

Yamaç paraşütünün yanında diğer spor altyapılarının da hızla tamamlandığını belirten Tavlı "Altyapımız ulusal ve uluslararası şampiyonalara ev sahipliği yapabilir duruma geldi. Fethiye Seydikemer destinasyonu diğer turizm çeşitliliğinin yanında spor turizmiyle de öne çıkacaktır." dedi.

Tavlı, doğal, kültürel değerleri ve tarih sahnesindeki eşsiz yeriyle Muğla'nın açık hava müzesi konumunda olduğunu dile getirdi.

Muğla'nın sahip olduğu turizm değerlerini kapsamlı şekilde tanıtmayı ve 4 mevsim turizmi amaçladıklarını belirten Tavlı, "Muğla'mızın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarırken diğer yandan bu değerleri turizme kazandıracağız. Tüm turizm destinasyonlarımızda yerel ihtiyaçlara göre özel çözümler üretip, tüm ilçelerimizin turizm gelirlerini en üst seviyeye çıkarmak için emek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Toplantıda, Fethiye ve Seydikemer destinasyonunun tanıtım faaliyetlerinin koordinasyon içinde maksimum fayda sağlayacak şekilde organize edilip Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'ndan destek alınarak tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi kararlaştırıldı.

Toplantıya, Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ömer İlman, İş-Kur İl Müdürü İlyas Sarıyerli, protokol üyeleri, turizmciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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