Fethiye’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Muğla’nın Fethiye ilçesinden düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, 670 gram esrar maddesi ile 13 bin 400 lira ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen F.Ö’nün evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 670 gram esrar maddesi, evin çeşitli yerlerine gizlenmiş 8 bin TL para, 1 adet hassas terazi, 1 adet yarı içilmiş sarılı esrar maddesi ile şahsın üzerinde yapılan aramada 5 bin 400 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Ö hakkında adli işlemlere başlandı.

