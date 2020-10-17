YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Fethiye’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Fethiye’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

MUĞLA HABERLERİ  | 17.10.2020 13:04 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinden düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, 670 gram esrar maddesi ile 13 bin 400 lira ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen F.Ö’nün evinde arama yapıldı.

Fethiye’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Muğla’nın Fethiye ilçesinden düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, 670 gram esrar maddesi ile 13 bin 400 lira ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen F.Ö’nün evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 670 gram esrar maddesi, evin çeşitli yerlerine gizlenmiş 8 bin TL para, 1 adet hassas terazi, 1 adet yarı içilmiş sarılı esrar maddesi ile şahsın üzerinde yapılan aramada 5 bin 400 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Ö hakkında adli işlemlere başlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Ak Parti Gemlik İlçe Başkanı’dan Belediye Başkanı Sertaslan’a çağrı
Ak Parti Gemlik İlçe Başkanı’dan Belediye Başkanı Sertaslan’a çağrı
GÜNCELLEME - Adana'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
GÜNCELLEME - Adana'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

Muğla Namaz Vakitleri 17 Ekim Cumartesi

İmsak
05:50
Sabah
07:09
Öğle
12:57
İkindi
16:04
Akşam
18:35
Yatsı
19:49

Muğla Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Cumartesi

Defne Eczanesi
Merkez
Sabancı Eczanesi
Merkez
Azim Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Sağlık Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Gökova Körfezinde deprem hareketliliği
Gökova Körfezinde deprem hareketliliği
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kadın Avukattan Meslektaşına Tecavüz Suçlaması
Kadın Avukattan Meslektaşına Tecavüz Suçlaması
Bodrum'da Nefes Kesen Tatbikat
Bodrum'da Nefes Kesen Tatbikat
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
Ak Parti Dalaman İlçe İstişare Toplantısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.