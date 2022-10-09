Fethiye'de villanın şömine bacasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde villanın şömine bacasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekibince çıkarıldı.

Ölüdeniz Mahallesi Karaali Caddesi'ndeki evinin şömine bacasına sıkışan kediyi gören Allon Kroman, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede adrese ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekibi, bacada açtıkları delikten kediyi çıkardı.

Kedi, sahibine teslim edildi.



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