Fethiye'de yamaç paraşütü kazası: 1 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yaparken dağın yamacına çarpan kişi yaralandı.

İlçeye tatile gelen İngiliz uyruklu Richard Pattendem, yamaç paraşütü yapmak için Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre pistine çıktı. Hazırlıklarının ardından single (tekli) uçuş yapan Pattendem, bir süre sonra dağın yamacına çarptı.

Pattendem'in düştüğünü görenler, durumu sağlık ekipleri ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen JAK timi tarafından bulunduğu alandan çıkarılan Pattendem, sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Sağ bacak ile sol kolunda kırık olduğu belirlenen Pattendem'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

