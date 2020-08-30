YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Fethiye'de Zafer Bayramı Türk bayraklarıyla süslenen teknelerle kutlandı

Fethiye'de Zafer Bayramı Türk bayraklarıyla süslenen teknelerle kutlandı

MUĞLA HABERLERİ  | 30.08.2020 12:47 | Son Güncelleme

Fethiye'de Zafer Bayramı Türk bayraklarıyla süslenen teknelerle kutlandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayraklarıyla süslenen teknelerle yapılan geçiş ilgi çekti.

İlçenin turistik Göcek Mahallesi'nde Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneğince düzenlenen etkinlikte, Türk bayraklarıyla süslenen 45 tekne, D-Marin Plajı önünde toplandı.

Tekneler, korna ve marşlar eşliğinde Göcek açıklarında tören geçişi yaptı. Teknelerde bulunanlar da ellerinde Türk bayraklarıyla marşlara eşlik etti.

Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği Göcek Temsilcisi İskender Dursun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, maviyle yeşilin buluştuğu, Türkiye'nin gözbebeği Göcek'te kutladıklarını söyledi.

Etkinliğe birçok kişinin gönüllü katıldığını, denizdeki tatilcilerin de destek verdiğini anlatan Dursun, "Ülkemizin içinde bulunduğu bu durumu da göz önünde bulundurarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı mavi vatanda kutladık. Türkiye'nin birliğini ve bölünmez bütünlüğünü ve Türk milletini gerektiği zaman bu zaferleri yeniden yazabileceği mesajını vermek istedik." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyorduDağ aslanının kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Önce kameralara yakalandı sonra polise
Önce kameralara yakalandı sonra polise
Erciş Belediyesinden parke taşı döşeme çalışması
Erciş Belediyesinden parke taşı döşeme çalışması
Bafra jandarma komutanı terfi etti
Bafra jandarma komutanı terfi etti
Van Gölü sahilin sinema keyfi
Van Gölü sahilin sinema keyfi
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
Denizli’de trafik kazası: 1 ölü
CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den gazetecilerin CHP kongresinde darbedilmesine ilişkin açıklama:
CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den gazetecilerin CHP kongresinde darbedilmesine ilişkin açıklama:

Muğla Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
05:04
Sabah
06:29
Öğle
13:12
İkindi
16:51
Akşam
19:46
Yatsı
21:05

Muğla Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Deniz Eczanesi
Merkez
Kaşıkara Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Keskin Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Fethiye’de Gökyüzünde Evlilik Teklifi
Fethiye’de Gökyüzünde Evlilik Teklifi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
Muğla FEM’den LYS'de büyük başarı
Muğla FEM’den LYS'de büyük başarı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.