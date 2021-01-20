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Fethiye’deki yangın kısa sürede söndürüldü

20.01.2021 21:52 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Esenköy Mahallesi Antalya-Fethiye kara yolu kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Esenköy Mahallesi Antalya-Fethiye kara yolu kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olah yerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin ve mahalle sakinlerinin yardımı ile yangın fazla büyümeden söndürüldü. Mahalle sakini Deniz Erenoğlu, alevleri görür görmez itfaiyeye haber verdiklerini söyledi. Söndürme çalışmalarına kendisi ve arkadaşlarının da yardım ettiğini anlatan Erenoğlu, "Sönmesi için mahalle sakinleri olarak elimizden geleni yaptık. Yangın büyümeden söndürüldü" dedi.

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