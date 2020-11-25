Fethiyeli Ülkücüler, Alparslan Türkeş anısına fidan dikti

Fethiye Ülkü Ocakları, Alparslan Türkeş’in doğumunun 103.yıl dönümü anısına 250 adet fidanı toprakla buluşturdu.

Ülkü Ocakları önderliğinde ve Milliyetçi Hareket Partililer Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü Mevkiinde bulunan Alparslan Türkeş hatıra ormanlığına 250 adet fidan dikti.

Etkinliğe Fethiye Ülkü Ocakları Emre Tekcan, MHP Fethiye İlçe Başkanı Osman Cura, MHP Seydikemer İlçe Başkanı Mehmet Arıç, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, MHP’li Seydikemer Belediye Meclis Üyeleri Yusuf Bağırcı ve Zeki Yanatma, partililer ve ülkücü gençler katıldı.

Fethiye Ülkü Ocakları Başkanı Emre Tekcan, “Bugün Türk siyasetinin mümtaz kişiliklerinden merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in doğumunun 103. yılı. Bu anlamda tüm Türkiye’de Ülkü Ocaklarının tün temsilcilikleri tarafından ormanlarımızda Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in adına hatıra ormanları kuruluyor. İl bazında Başbuğumuzun doğumuna ithafen 1917 adet ağaç fidanı dikimi gerçekleşiyor. Bu anlamda da Fethiye Ülkü Ocakları olarak da 250 adet fidan dikimi gerçekleştirdik. Bu faaliyetimizde Milliyetçi Hareket Partimizin Fethiye ve Seydikemer ilçe başkanları ile birlikte parti yöneticilerimizde bize eşlik etti. Ayrıca yine Cumhur İttifakımızın diğer ortağı AK Parti Fethiye İlçe Başkanımız Turgay Öztürk’de etkinliğimize katılarak bize destekte bulundular. Katılımlarından dolayı bizlere eşlik eden tüm ülkücü dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Ülkü Ocakları Fethiye Temsilciliği tarafından gerçekleşen bu etkinliğe katılan herkese çok teşekkür eden Milliyetçi Hareket Partisi Fethiye İlçe Başkanı Osman Cura ise, “Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in doğumunun 103. yıldönümü nedeni ile Fethiye’de Ülkü Ocaklarımızın öncülüğünde bir hatıra ormanı oluşturduk. “Her Genç Bir Fidan, Her Fidan Bir Hayattır” felsefesi ile Türkiye genelinde eş zamanlı fidan dikimini gerçekleştirdik. Emeği geçen tüm ülküdaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Seydikemer ilçesinde de önümüzdeki yıllarda bu tür bir hatıra ormanı oluşturmak istediklerini ifade eden MHP Seydikemer İlçe Başkanı Mehmet Arıç ise, “ Geçtiğimiz yıl Seydikemer Belediyesine vermiş olduğumuz önerge ile ilçemizin bir sokağına merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş’in ismini vermiştik. Bu anlamda yine önümüzdeki yıl ilçemizin bir köşesinde başbuğumuzun adını n alacağı bir hatıra ormanı oluşturacağız. Bu anlamda bu hatıra ormanının oluşmasında emeği geçen tüm ülküdaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Cumhur İttifakı olarak her zaman Milliyetçi Hareket Partisi ile birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını söyleyen AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk ise, “Merhum Alparslan Türkeş’in doğum yıl dönümü olan bu güzel günde Fethiye Ülkü Ocakları Başkanı Emre Tekcan öncülüğünde hazırlanan bu programa katılmaktan dolayı onur duyduk” dedi.

