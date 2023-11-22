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Fethiye’ye gelen süper yat, yaklaşık 5 milyon TL’lik yakıt ve kumanya ikmali yaptı

22.11.2023 09:44 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en büyük yat sıralamasında 329. sırada yer aldığı belirtilen 68.2 metre uzunluğundaki süper yat ‘Starlust’ Fethiye iskelesine yanaşıp yakıt ve kumanya ikmali yaptı.

Fethiye’ye gelen süper yat, yaklaşık 5 milyon TL’lik yakıt ve kumanya ikmali yaptı

Tonlarca kumanya ve 120 ton yakıt alan yatın yaklaşık 5 milyon TL harcama yaptığı belirtildi.

Malta’dan gelip Mısır’a gideceği öğrenilen ‘Yıldız Tutkunu’ Starlust’un 2020 yılında Almanya’da yapılan yatı Fethiye iskelesine yanaştı. Fethiye’den kalktıktan sonra Mısır’a gideceği öğrenilen süper yata, akaryakıtın yanı sıra Ege ve Akdeniz’in sebze ve meyvelerinin yer aldığı bol miktarda kumanya ikmali yapıldı. Yatın Fethiye’deki ikmalleri sırasında yaklaşık 5 Milyon TL değerinde döviz bıraktığı öğrenildi.

Zaman zaman Ege kıyılarına gelerek sahibini ve misafirlerini gezdiren ve haftalık kirası 750 bin Euro olduğu öğrenilen süper yat ‘Starlust’, Fethiye iskelesine demir attı. Malta’dan gelip, Mısır’a gitmekte olan süper yat ‘Starlust’, 2020 yılında Almanya’da inşa edilirken dışı ve içi özel tasarlandığı belirtildi. Dünyanın en büyük yat sıralamasında 329.sırada yer aldığı ifade edilen yatın 17 mürettebat ile hizmet verdiği ayrıca yatın 12 misafir kamarasına sahip olduğu belirtildi. 2020 yılında inşa edilen Starlust, deniz tutkunlarının ve bölgede gezi yapanların ilgisini çekti.

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